Με επτά κατηγορούμενους, για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, να κάθονται στο εδώλιο ξεκίνησε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου η δίκη για μία από τις υποθέσεις παράτυπων ενισχύσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που διενεργεί πολύμηνη έρευνα, είχε υποβάλει δικογραφία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών .

Πρόκειται για προγράμματα επιδοτήσεων της περιόδου 2019-2020 για νέους ή νεοεισερχόμενους αγρότες, με κάποιους από αυτούς, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, να έχουν ήδη επιστρέψει τα χρήματα που έλαβαν. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και δικηγόρος και λόγω ειδικής δωσιδικίας η δίκη διεξάγεται στο Εφετείο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας είπε της ανατέθηκε από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού έλεγχος κάποιων ΑΦΜ τα επίμαχα έτη, μετά από ανώνυμες, κυρίως, καταγγελίες σχετικά με μη νόμιμες μεθόδους λήψης ενισχύσεων. Όπως είπε, ελέγχθηκαν ΑΦΜ που είχαν κάνει αίτηση για να λάβουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα, τα χρήματα δηλαδή που μαζεύονται για να δοθούν σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες. Επεσήμανε επίσης πως βασική πηγή του "κουμπαρά" είναι η μείωση δικαιωμάτων άλλων παραγωγών".

Εξειδικεύοντας σε τρεις από τις περιπτώσεις που απασχολούν την δίκη, η μάρτυρας τόνισε πως εμφανίζονταν ιδιοκτήτες εκτάσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας . Οι εκτάσεις "έμπαιναν στο Ε9" μία χρονιά οπότε και συμπληρώνονταν αίτηση από τους ίδιους ή μισθωτές του υπόχρεου, αλλά στα προηγούμενα χρόνια οι εκτάσεις, είτε ήταν δημόσιες, είτε μοιρασμένες σε κτηνοτρόφους, είτε είχαν άλλον ιδιοκτήτη.

«Δηλαδή άλλος ιδιοκτήτης το 2019 και άλλος το 2020, σύμφωνα τουλάχιστον με την ΑΑΔΕ» είπε η κ. Τυχεροπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε έλεγχο εμφανιζόμενου ως ιδιοκτήτη έκτασης, την οποία δεν είχε δηλώσει στο Ε9 . «Το πρόσωπο αυτό απεβίωσε το 2016 και δεν εμφανιζόταν ποτέ στο Ε9 οι εκτάσεις του, ωστόσο φαινόταν το 2015 να τις μισθώνει..»

Σύμφωνα με τη μάρτυρα το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία με τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα κατά την οποία «οι κατηγορούμενοι θεμελιώνουν δικαιώματα και αυτή τη στιγμή ακόμα με τα οποία μπορούν να πληρωθούν.. Κανονικά θα πρέπει να ανακληθούν..»

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε ομοιότητες στα χαρακτηριστικά που εμφανιζόταν τα επίμαχα ΑΦΜ για να αιτηθούν δικαιώματα στο εθνικό απόθεμα, όπως τα χαμηλά μισθώματα για εκτάσεις κ.α. Τόνισε, επίσης, ότι εντυπωσιάστηκε όταν έκανε επιτόπιο έλεγχο για κάποιες πολύ μεγάλες εκτάσεις που εμφάνιζαν. «Μιλάμε για βουνά» είπε.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.