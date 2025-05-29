Με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου για δύο απόπειρες βιασμού Πέτρου Φιλιππίδη, συνεχίζεται η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν δύο γυναίκες δημοσιογράφοι, οι οποίες τόνισαν πως «ο Πέτρος δεν είναι βιαστής» και απέδωσαν την όλη υπόθεση σε στοχοποίηση του καλλιτέχνη για λόγους που σχετίζονται με την επαγγελματική επιτυχία του.

Η κ. Μαριάννα Λαχανά, δημοσιογράφος που ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα είπε ότι «Ο Πέτρος στην αρένα του θεάτρου ήταν σταθερά μόνος του... είχε τα δικά του εισιτήρια. Κι αυτό μπορεί να ήταν προκλητικό για κάποιους και μπορεί να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που υποκινήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Αν κάποιες συμφωνίες ακυρώθηκαν ή ειπώθηκαν κάποιες κουβέντες δεν είναι λόγος αυτός να διασύρεται σήμερα. Αν υπήρχε κάτι για εκείνον πως κρατήθηκε τόσα χρόνια; Αυτά δεν είναι μυστικά που κρατιούνται".

Η μάρτυρας εκτίμησε πως ο Φιλιππίδης «θα ήταν στοχοποιημένος» ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις απέκλεισε να είχε επιθετική ή κακή συμπεριφορά.

Η δεύτερη μάρτυρας, που κατέθεσε σήμερα, κ. Κορίνα Τριανταφύλλου στην κατάθεση της είπε, σε ερώτηση από Έδρας για τα κίνητρα που μπορεί να είχαν οι καταγγέλλουσες, ότι: «Κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν μια ελπίδα φωτός για να βγουν στην επιφάνεια. Εμένα ποιος μου λέει ότι κάποια από αυτές τις γυναίκες δεν επεδίωξε κάτι; Υπάρχει ματαιοδοξία και ανασφάλεια στους ηθοποιούς. Έχω δει περιπτώσεις να εκμεταλλεύεται η άλλη, ακόμη και το σώμα της και να κάνει μια τρύπα στο νερό».

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

