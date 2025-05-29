Τροχαίο ατύχημα με δυο τραυματίες σημειώθηκε στη Γλυφάδα νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, όταν νοικιασμένο όχημα που οδηγούσε τουρίστας παραβίασε πινακίδα «STOP» σε πολυσύχναστη διάβαση.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Αγίου Γερασίμου και συνολικά ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα -το ένα εξ αυτών σταθμευμένο- τα οποία υπέστησαν σοβαρές φθορές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νοικιασένο όχημα οδηγούσε ένας Κινέζος, ο οποίος χτύπησε αρχικά ένα όχημα που κινούνταν κανονικά στο σημείο. Από τη σύγκρουση το δεύτερο όχημα χτύπησε διερχόμενο που επιχειρούσε προσπέραση, και το τρίτο αυτοκίνητο έπεσε σε ένα σταθμευμένο.

Στο όχημα που χτύπησε ο τουρίστας επέβαιναν δυο γυναίκες -ηλικίας περί των 65 με 70 ετών, οι οποίες τραυματίστηκαν, με τη μια εξ αυτών να είναι πιο σοβαρά. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν δυο διασώστες του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν ότι η πόρτα του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δυο γυναίκες είχε «τιναχτεί» προς τα έξω. Και οι δυο γυναίκες είχαν τις αισθήσεις τους.

Λεπτά αργότερα έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής και η ΕΛ.ΑΣ που έκλεισε τον δρόμο. Στο σημείο κλήθηκε να έρθει διαπιστευμένος διερμηνέας, καθώς ο Κινέζος οδηγός που φέρεται ότι προκάλεσε το ατύχημα δεν μιλά άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής του.

Πηγή: skai.gr

