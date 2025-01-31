Την επέκταση της προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών εις βάρος αιρετών σχετικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ζητεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε να καταθέσουν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων (ανωμοτί) υπάλληλοι του δήμου Κασσάνδρας αλλά και πρόσωπα εκτός δήμου. Κατά πληροφορίες, τα αδικήματα που ερευνώνται είναι η παράβαση καθήκοντος και όποια άλλη πράξη προκύψει από την έρευνα.

Τη διερεύνηση ευθυνών εις βάρος αιρετών είχε ζητήσει, με παραγγελία του μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκιδικής και ήδη κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σε πταισματοδίκη η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά και η αρμόδια αντιδήμαρχος.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παραπάνω αιρετά πρόσωπα -η δήμαρχος και η αντιδήμαρχος- παραπέμφθηκαν να λογοδοτήσουν στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών, το οποίο θα γνωμοδοτήσει προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης την απόδοση εις βάρος τους (τυχόν) πειθαρχικών ευθυνών. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τρεις ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και δύο αιρετούς, είναι δεσμευτική για την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μέχρι στιγμής πάντως η γνωμοδότησή του δεν έχει γίνει γνωστή.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, για το δυστύχημα στο λούνα παρκ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε τέσσερα πρόσωπα: στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ και τη σύζυγό του, στον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και στον μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Διώκονται -ανάλογα με την περίπτωση- για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και απλή συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

