Συνεχίζεται η μεγάλη ανταπόκριση στη νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε συναφείς αντίστοιχες ειδικότητες, με συνολικά περισσότερες από 10.000 εγγραφές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας, έχουν ήδη εγγραφεί 1.568 επιχειρήσεις και 8.485 πολίτες, 3.911 (46%) εκ των οποίων είναι άνεργοι, έχουν γίνει 8.500 matches (αντιστοιχίσεις), μέσω JOBmatch, ανάμεσα σε επιχειρήσεις και υποψηφίους και έχουν ολοκληρωθεί 2.952 συνεντεύξεις, χωρίς καμία διαμεσολάβηση.

Η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr απευθύνεται σε επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία.

Η χρήση του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου της ΔΥΠA είναι πολύ απλή.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν δωρεάν στην πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr το προφίλ τους και «αναζητούν υπάλληλο» άμεσα από τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, επιλέγοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως, ενδεικτικά, ειδικότητα, επιλογή τύπου εργασίας (μόνιμη, εποχική, άλλη), ημερομηνία έναρξης εργασίας και εύρος μισθού.

Αντίστοιχα, όσοι αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις τουρισμού-εστίασης μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή JOBmatch, που είναι διαθέσιμη σε Android (Google Play Store) και IOS (Apple App Store), να δημιουργήσουν προφίλ και να διαμορφώσουν τις επιλογές τους με τη χρήση φίλτρων, όπως, για παράδειγμα, επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν, ωράριο, περιοχή, εύρος μισθού και ημερομηνία διαθεσιμότητας.

Η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι υποψήφιοι εργαζόμενοι ταιριάζουν στην αναζήτησή τους, ώστε να τους επιλέξουν και στη συνέχεια να προτείνουν ημέρα και ώρα συνέντευξης. Έτσι, η διαδικασία εύρεσης υπάλληλου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα από την εφαρμογή JOBmatch, μόλις μία επιχείρηση τον επιλέξει για συνέντευξη και έχει την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αποδοχής, η επιχείρηση βλέπει τα στοιχεία του και επικοινωνεί μαζί του για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τα φίλτρα αναζήτησης, όσο συχνά επιθυμούν, διαμορφώνοντας το προφίλ τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τις επιλογές τους.

Η χρήση της πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις λειτουργεί αποκλειστικά, μέσω browser. Μπορούν να κάνουν είσοδο και εγγραφή, μέσω browser, από σταθερό υπολογιστή, tablet ή smartphone και η πλατφόρμα λειτουργεί από όλους τους browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge κ.λπ.).

Για οδηγίες χρήσης και περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.