Συνολικά 61.543 επιταγές του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2024, καθώς η συμμετοχή οικογενειών και παρόχων κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφέτος, συμμετείχαν 66 επιχειρήσεις κατασκηνώσεων, ενώ ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 35 εκατ. ευρώ.
Οι περισσότερες επιταγές ενεργοποιήθηκαν στη Χαλκιδική και ακολούθησαν η Ανατολική Αττική και η Κορινθία.
Για περισσότερες πληροφορίες στη dypa.
