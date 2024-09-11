Συνολικά 61.543 επιταγές του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2024, καθώς η συμμετοχή οικογενειών και παρόχων κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφέτος, συμμετείχαν 66 επιχειρήσεις κατασκηνώσεων, ενώ ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 35 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότερες επιταγές ενεργοποιήθηκαν στη Χαλκιδική και ακολούθησαν η Ανατολική Αττική και η Κορινθία.

Για περισσότερες πληροφορίες στη dypa.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.