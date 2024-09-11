ΓΕΛ Βαρθολομιού: Στον «αέρα» οι μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου - Καταργούνται τα ολιγομελή τμήματα

Με λουκέτα και έντονες διαμαρτυρίες θα υποδεχτούν τη νέα σχολική χρονιά μαθητές της Β' και Γ' του ΓΕΛ Βαρθολομιού, έχοντας στο πλευρό τους το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και φορείς της πόλης. Ο λόγος; Η αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δύο μόλις ημέρες πριν την έναρξη των σχολείων, να μην λειτουργήσουν τα ολιγομελή τμήματα των παραπάνω τάξεων και να μεταφερθούν οι μαθητές σε σχολική μονάδα άλλης περιοχής, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιλογή του σχολείου.

Σε αναστάτωση βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Βαρθολομιού μετά την εξέλιξη που δρομολογεί πλήθος αντιδράσεων. Στο ΓΕΛ Βαρθολομιού φοιτούν μόλις 12 μαθητές στην Γ' Λυκείου, ενώ στη Θεωρητική κατεύθυνση υπάρχουν μόλις 3 μαθητές. Το τμήμα κατεύθυνσης της Β' Λυκείου έχει μόνο 6 μαθητές. Όπως υποστηρίζουν οι γονείς των παιδιών, το βράδυ της Δευτέρας (9/9) πληροφορήθηκαν την απόφαση του Υπουργείου να μην λειτουργήσουν τα ολιγομελή τμήματα του σχολείου και τα παιδιά να μεταφερθούν σε άλλο σχολικό περιβάλλον.

Σε δηλώσεις της στο ilialive.gr, η πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ΓΕΛ Βαρθολομιού Μαρία Θανοπούλου τονίζει κατηγορηματικά: «Το σίγουρο είναι ότι το σχολείο στον αγιασμό θα έχει λουκέτο από τα παιδιά και τους γονείς. Μόλις χθες το βράδυ (σ.σ. Δευτέρα) μάθαμε ότι δεν εγκρίθηκαν τα ολιγομελή τμήματα της Γ Λυκείου και ένα τμήμα κατεύθυνσης της Β Λυκείου αλλά ακόμη επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Υπάρχει δηλαδή αναστολή λειτουργίας της Γ Λυκείου και θα πρέπει όλα τα παιδιά να μεταφερθούν, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε το πού. Το πιθανότερο σχολείο είναι της Γαστούνης αλλά επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε».

Έντονες είναι οι αντιδράσεις όλων των γονέων, που δηλώνουν δια στόματος της κ. Θανοπούλου ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό. «Εμείς, ως γονείς, δεν θέλουμε να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον τα παιδιά μας, πόσο μάλιστα φέτος που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.

Μιλάμε για μαθητές και όχι για ποσοστιαίες μονάδες και αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι στον «αέρα». Είναι δυνατόν, δύο ημέρες πριν τον αγιασμό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις; Εμείς φροντίζουμε για την ηρεμία των παιδιών, να μην διαταράξουμε τις ισορροπίες τους και με μια απόφαση διώχνουν τους μαθητές από το οικείο σχολικό περιβάλλον; Είναι εμπαιγμός και κοροϊδία! Δεν θεωρώ ότι οι γονείς θα αφήσουν το σχολείο να ανοίξει και να κάνει αγιασμό».

