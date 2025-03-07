Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς, το τελευταίο διάστημα, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις τηλεφωνημάτων από αγνώστους, που ισχυρίζονται ότι καλούν εκ μέρους υπηρεσιών της και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρηματικά ποσά με ψευδή προσχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και παροτρύνει τους πολίτες να διαβάσουν και να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες, για να προστατευθούν από προσπάθειες εξαπάτησης:

« Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν θα ζητήσουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες τηλεφωνικά: Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από την Υπηρεσία.

Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του καλούντα. Αν λάβετε κλήση από κάποιον που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τη ΔΥΠΑ, μην αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Αν έχετε αμφιβολίες, τερματίστε την κλήση και καλέστε τη ΔΥΠΑ στον επίσημο αριθμό τηλεφώνου, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ή στα έγγραφα, που σας έχουν παραδοθεί.

Μην ακολουθείτε συνδέσμους ή ανοίγετε συνημμένα αρχεία από άγνωστες πηγές. Εάν λάβετε e-mail ή SMS που ζητάει να πατήσετε σε οποιονδήποτε σύνδεσμο (link) ή να ανοίξετε συνημμένα αρχεία, μην το κάνετε. Αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος, για να αποκτήσουν πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς οι επιτήδειοι.

Ενημερωθείτε για τα επίσημα μέσα επικοινωνίας. Για οποιοδήποτε θέμα, που αφορά τη ΔΥΠΑ, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω των επίσημων συνδέσμων επικοινωνίας, που είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο (dypa.gov.gr). Οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες από άγνωστους αριθμούς ή διευθύνσεις είναι ύποπτες».

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, «η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια της επικοινωνίας σας είναι για εμάς υψίστης σημασίας και, γι' αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες, που δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ζητούν τα στοιχεία του καλούντα, να επικοινωνούν άμεσα με τις αστυνομικές αρχές και να μας ενημερώνουν για το περιστατικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

