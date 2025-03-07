Συμπληρωματική μήνυση κατά του εφέτη ανακριτή που ερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, κατέθεσαν δικηγόροι συγγενών θυμάτων ζητώντας να λάβουν αντίγραφο των 649.000 αρχείων που δεν έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί και καταθέσεις από τέσσερις νέους μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκε από τους δικηγόρους της Μαρίας Καρυστιανού, εκπροσώπου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, συμπληρωματική μήνυση γιατί δεν έχουν ακόμα παραδοθεί τα αρχεία που δεν έχουν ενταχθεί στη δικογραφία και επειδή, με διάταξη του εφέτη ανακριτή τον Απρίλιο του 2023 καταστράφηκε το βιολογικό υλικό των θυμάτων που υπήρχε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Σήμερα έχουν καταθέσει 4 νέοι μάρτυρες δεδομένου ότι στο στόχαστρο του εφέτη ανακριτή έχει μπει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την αλλοίωση του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σήμερα κατέθεσαν στον εφέτη ανακριτή: o επιζών του 3ου βαγονιού που ήρθε οικεία βουλήσει, ο διοικητής της τροχαίας Λάρισας κ. Βλαχογιάννης που αρνήθηκε το μπάζωμα, παραπέμποντας στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και δύο άτομα της Hellenic Train.

Αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί, μετά από εντολή του εφέτη ανακριτή, αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την Αθήνα, παρουσία των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων. Θα ερευνηθεί, με βάση το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΝ, το κομμάτι της δεύτερης μηχανής που φέρεται να λείπει.

