Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο όρος Φαλακρό της Δράμας που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Η τιτάνια προσπάθεια των εναέριων και επίγειων πυροσβεστικών μέσων για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς την οποία οι πυροσβεστική χαρακτηρίζει «έρπουσα» δηλαδή επί του εδάφους, συνεχίζεται ενώ καίει μέχρι στιγμής μόνο χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, 3 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν 6 μηχανήματα έργου, τα οποία προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες όπου μπορούν, καθώς η περιοχή είναι βραχώδης. Επίσης είναι δύσβατη και δυσπρόσιτη με απότομες χαράδρες.

Η φωτιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεκίνησε από δυο κεραυνούς που έπεσαν στην περιοχή Χιονότρυπα σε δυο διαφορετικά σημεία δημιουργώντας δυο πύρινα μέτωπα τα οποία καθώς επεκτείνονταν η φωτιά ενώθηκε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά είναι ιδιαίτερα δύσβατη και η προσέγγιση των πεζοπόρων τμημάτων της πυροσβεστικής γίνεται με δυσκολία και μόνο με τετρακίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ή ελικόπτερα. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο δυνατός αέρας στην περιοχή, γιατί είναι μεγάλο το ύψος στο Φαλακρό, με αποτέλεσμα η φωτιά να μην έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Από το απόγευμα της Τετάρτης γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στην περιοχή επιχειρούν στελέχη της ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων) που έφτασαν στη Δράμα από την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη ενώ σήμερα το πρωί έφτασαν και πενήντα άτομα από την Αθήνα.

Ο φόβος των τοπικών φορέων και των πυροσβεστικών αρχών είναι η φωτιά να επεκταθεί χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Η ανακοίνωση του δήμου Δράμας

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμος Δράμας ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τη φωτιά στο Φαλακρό, η οποία καίει από την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής: «Επειδή τις τελευταίες μέρες ανησυχούμε όλοι για τις εξελίξεις με τη φωτιά στο Φαλακρό, ο Δήμος Δράμας σας ενημερώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποσοβηθεί ο κίνδυνος. Την Κυριακή 21 Ιουλίου, από τις 6.30 το πρωί ο δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Μαυρίδη και τον αντιδήμαρχο Τουρισμού, Γιάννη Γεωργιάδη βρέθηκαν στο μέτωπο της φωτιάς μαζί με όλες τις δυνάμεις του Δήμου. Με πρωτοβουλία του δημάρχου επιτάχθηκαν οχήματα για τις ανάγκες, JCB και Γκρέιντερ. Σε συνεννόηση με τον περιφερειάρχη ΑΜΘ και τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και με την άοκνη και συνεχή βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας επιχειρούν στην περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες και το μέτωπο της φωτιάς εξελίσσονται δυσμενώς και ο κίνδυνος είναι μεγάλος.

Θα σας ενημερώσουμε με νεότερες ανακοινώσεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε πλήρη επιφυλακή».

