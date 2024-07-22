Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών, από το βράδυ 22/07 έως το πρωί 23/07

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 22/07/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 23/07/2024 η έξοδος προς τη Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (Kόμβος 13) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, να εξέλθουν στην έξοδο Κηφισίας (Kόμβος 11) όπου θα κάνουν αναστροφή (χωρίς την εκ νέου καταβολή διοδίων) προκειμένου να εισέλθουν στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο και, στη συνέχεια να κατευθυνθούν στην έξοδο προς τη Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας μέσω της Περιφερειακής Υμηττού.



Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση, και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr) και στο Twitter/X (@aodostraffic) υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλο το 24ωρο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης. Μέσω του site παρέχεται επίσης live εικόνα από 6 κάμερες τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του αυτοκινητόδρομου (www.aodos.gr/live-streaming/).

