Συνολικά 40.234 επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Αύγουστο, τον δεύτερο μήνα του προγράμματος.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν η Χαλκιδική και η Πρέβεζα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το μητρώο παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ, για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025) και του Πάσχα (από 11/04/2025 έως 27/04/2025).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται σε 25%, ενώ, για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

