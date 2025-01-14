Οι χιονοπτώσεις και ο παγετός σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, σε σημεία κυρίως του ορεινού οδικού δικτύου, αλλά και στον οδοντωτό σιδηρόδρομο.

Στην Αχαΐα

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο Διακοπτού - Καλαβρύτων και στη διαδημοτική οδό που συνδέει την κοινότητα Ζαρούχλας Αιγιαλείας με τον Φενεό Κορινθίας, λόγω πτώσης δένδρων σε διάφορα σημεία.

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στα παρακάτω σημεία:

* Στην επαρχιακή οδό Πούντας - Καλαβρύτων

* Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Πτέρης

* Στην επαρχιακή οδό Ακράτας - Ζαρούχλας, από το ύψος της κοινότητας Βαλιμής και άνω

* Στην επαρχιακή οδό Χαλανδρίτσας - Καλαβρύτων, από την έξοδο της Χαλανδρίτσας και άνω

* Στην επαρχιακή οδό Αιγείρας - Περιθωρίου

* Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Πριόλιθου και Λουσών

* Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Χιονοδρομικού Κέντρου

Ακόμη, λόγω πτώσης φερτών υλικών υπάρχει δυσχέρεια της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

* Στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου- Αιγίου στην περιοχή του Ελαιώνα, καθώς και στη χιλιομετρική θέση 81,500

* Στην επαρχιακή οδό Αιγίου - Μαμουσιάς, στην περιοχή Βιλιβενιώτικα

* Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων- Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας, περίπου 500 μέτρα μετά την διασταύρωση προς την κοινότητα Γουμενίσσας

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Κόνισκας - 'Αγιοι Ανάργυροι και Κόνισκας - Διπλάτανος

Ακόμη, είναι αναγκαία η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

* Στην επαρχιακή οδό Τερψιθέας - Σπαρτιάς

* Στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Πλατάνου - Ψηλού Σταυρού

* Στην επαρχιακή οδό Παλαιόπυργου - Ελευθέριανης Πόδου - Αμπελακιώτισσας

* Από το ύψος της κοινότητας Λαμπιρίου έως την θέση Αραποκέφαλα.

