Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Οι περιοχές όπου δεν θα γίνουν μαθήματα

Κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη τα σχολεία στις δημοτικές ενότητες Σοχού και Λαχανά του δήμου Λαγκαδά , καθώς και το ειδικό σχολείο Λοφίσκου

Σύμφωνα με τον δήμο Λαγκαδά, οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές καθώς η ένταση των χιονοπτώσεων στις παραπάνω περιοχές δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση των αύλειων χώρων τους.

Στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΔΑΠ και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τα σχολεία που παραμένουν κλειστά σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Τέμπη, Μετέωρα, δήμο Νέστου και δήμο Μύκης

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και αρκετά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποφάσεις των Δήμων, θα παραμείνουν κλειστά λόγω παγετού και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου.

Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα και Αμύνταιο

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας

Με απόφαση του δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θεσσαλία

Την αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο Ρεντίνας) την Τετάρτη 15.01.2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο αποφάσισε, ο δήμος Σοφάδων .

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Αιγάνης και Αμπελακίων την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε ο Δήμος Τεμπών .

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 τα σχολεία του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων με απόφαση του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου, εξαιτίας του ισχυρού παγετού. Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης σε Χρυσομηλιά, Αμπέλια, Οξύνεια, Αγιοφύλλο, Ασπροκκλησια και Παναγία και της Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης σε Αμπέλια και Οξύνεια.

Δήμος Μύκης και Δήμος Νέστου

Με απόφαση του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, αναστέλλεται , την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 , η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης την αναστολή λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δ.Κ. Λεκάνη και Δ.Κ. Κεχροκάμπου , λόγω χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε ο Δήμος Νέστου.

Πολύγυρος

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία και το ΚΔΑΠ στη δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων του δήμου Πολυγύρου.

Η έναρξη των μαθημάτων ων μαθημάτων στις σχολικές μονάδες, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των Δημοτικών Κοινοτήτων Πολυγύρου (πλην Καλυβών), Γαλάτιστας, Βραστάμων και Ταξιάρχη, θα γίνει στις 9 το πρωί

Στις 8 το πρωί θα ανοίξουν οι Παιδικοί Σταθμοί Πολυγύρου, Γαλάτιστας και Ολύνθου.

Όλες οι σχολικές μονάδες των λοιπών δημοτικών κοινοτήτων θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ ανοιχτό θα είναι και το Ωδείο Πολυγύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.