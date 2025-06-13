Αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε οικισμό της Μάνδρας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο 150 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

