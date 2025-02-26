Της Έλενας Γαλάρη

Επιχειρώντας να αποδομήσει μία προς μία τις κατηγορίες που της αποδίδονται η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ήταν ψέμα ότι υπήρχε εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών και πως εκείνη δεν την έκανε.

«Κατέστην κατηγορούμενη από ένα και μόνο ψέμα. Στη συνέντευξη που δόθηκε δύο μέρες μετά, ειπώθηκε ότι η πυροσβεστική εισηγήθηκε οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών στην αυτοδιοίκηση γενικά και η εισήγηση αυτή κάπου χάθηκε. Αμέσως μετά την άλλη μέρα ο πραγματογνώμονας μάς έστειλε έγγραφο, να γνωστοποιήσουμε ποιος ήταν αρμόδιος για τη λήψη απόφασης, θεωρώντας δεδομένο ότι υπήρξε εισήγηση. Απαντήσαμε άμεσα, είπαμε την αλήθεια, αυτήν που λέμε συνεχώς από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Όμως έγινε τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια, που στηριζόταν σε αυτό το ψέμα να θεωρηθώ ένοχη. Το ψέμα αυτό, εκείνη την εποχή, βόλευε τους πάντες. Και όταν λέω τους πάντες το εννοώ. Απλώς να πω ότι υπήρχε ένα προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο που του φορτώναμε την τραγωδία και έτσι φαινόταν ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη που δήθεν ικανοποιούσε τους πάντες. Δεν το πολυσκέφτηκα. Πήρα την απόφαση να σιωπήσω και υπομονετικά να περιμένω. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντώ, να συμμετάσχω σε σκιαμαχίες σε πάνελ. Το θεωρούσα ασέβεια προς τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και προς τη δικαιοσύνη. Σκεφτόμουν ότι θα έρθει η ώρα που ενώπιον των λειτουργών που ο λαός, τους έχει δώσει το ιερό καθήκον να αποδίδουν δικαιοσύνη, να πω όλα αυτά που θα αποδεικνύουν την αθωότητα μου. Όμως οι άλλοι, «δούλευαν», εξακολουθούσαν να προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη για την ενοχή μου. Χωρίς στοιχεία, μόνο με το ψέμα ότι δόθηκε εισήγηση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση».

Κατά την απολογία της, η κ. Δούρου επισήμανε στους δικαστές ότι θα ήταν επιχειρησιακά λάθος και επικίνδυνο να αποφασίσει κάποιος μη ειδικός, οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση μιας περιοχής «χωρίς να έχει πληροφόρηση για τη διακινδύνευση της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει τον χρόνο που διαθέτει, χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η ασφαλής οδός και ο ασφαλής τόπος απομάκρυνσης. Ιδιαιτέρως όταν αντί για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση έχει επιλεχθεί από τους αρμόδιους, ειδικούς της πυροσβεστικής η άλλη δράση προστασίας των πολιτών, η διάσωση -απεγκλωβισμός -άτακτη διαφυγή. Οπότε ούτε προβλέπεται από το νόμο χωρίς την εισήγηση του επικεφαλής, ούτε μπορούσα εκ των πράγματων να αποφασίσω οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση. Άρα και τα δύο στοιχεία που συνιστούν αμέλεια, δηλαδή να προβλέπεται από το νόμο και να μπορείς εκ των πράγματων να υλοποιήσεις, δεν ισχύουν, δεν υφίστανται».

Αναιτιολόγητη χαρακτήρισε την έφεση από την εισαγγελία εφετών για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Όπως είπε η κ. Δούρου, «το πότε θα κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τη φροντίδα των πληγέντων και όχι με την ελαχιστοποίηση των συνεπειών», ενώ επισήμανε ότι για να συγκληθεί έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) «απαιτείται συγκεκριμένη ενημέρωση του επικεφαλής αξιωματικού που θα αναφέρει τη μελλοντική πορεία της πυρκαγιάς, που σημαίνει την επικινδυνότητά της. Η αρμοδιότητα του ΣΟΠΠ δεν είναι επιτελική, δεν έχει κανένα διοικητικό ή διευθυντικό ρόλο, δεν μπορεί να επέμβει στον τρόπο λειτουργίας των άλλων φορέων».

Η κατηγορούμενη η οποία έχει αθωωθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο έκανε λόγο για επικοινωνιακή προσπάθεια για να φανεί ότι είναι ένοχη αναφέροντας:

«Οι συγγενείς των θυμάτων βιώνουν έναν Γολγοθά και τους “έδειξαν” εμένα. Πήγαν και τους είπαν να, πάρτε αυτό τώρα».

