Πρέβεζα: Σε σοβαρή κρίση το νοσοκομείο της πόλης

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Πρέβεζας μιλούν στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τις ελλείψεις και τις ανάγκες που υπάρχουν για την περίθαλψη των ασθενών.

Ο Κώστας Κύρλας, καρδιολόγος και πρόεδρος εργαζομένων, αναφέρει ότι «το κτήριο του νοσοκομείου φτιάχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, οπότε κοντεύει 50 χρόνια ζωής και πλέον, είναι ένα κτήριο που εξυπηρέτησε έναν ολόκληρο νομό 56.000 κατοίκους συν ένα κομμάτι της Αιτωλοακαρνανίας, μιλάμε για πάνω από 60.000 άτομα. Η επισκεψιμότητα του σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρναγε και τους 70.000 ασθενείς. Είναι προφανής η αναγκαιότητα, η ύπαρξη και η αναβάθμισή του. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κτηριακά έχει σοβαρά προβλήματα».

Και προσθέτει: υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υποστελέχωση ιατρικού προσωπικού. «Υπάρχουν τμήματα νευραλγικής σημασίας για την υποστήριξη της ζωής κατά τη διάρκεια της εφημερίας, στα οποία υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύουν γιατροί», επισημαίνει.

Στη συνέχεια η Σωτηρία Κωλέτση, νοσηλεύτρια χειρουργείου: «Πώς μπορείς να πεις σε έναν ασθενή ότι δεν εφημερεύει κανείς γιατρός, δεν έχουμε γιατρό φύγετε από το νοσοκομείο. Μπορείς;»

