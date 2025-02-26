SKAI News in English - Wednesday, February 26, 2025

Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο SKAI News in English, με την Ηλιάνα Μάγρα.
- Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ την Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα για τα συλλαλητήρια - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα
- Τέμπη: Την Πέμπτη στις 10 π.μ. δημοσιεύεται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΣΑΜ – Δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναβολής συγγενών θυμάτων
- Φρίκη και οργή: Άγνωστοι πέταξαν νεκρά ζώα και ψάρια σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη
