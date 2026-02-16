Του Σωτήρη Μπαρσάκη

«Ό,τι έμαθα, το έμαθα από την τηλεόραση. Δεν έχω καν μιλήσει με τον εντολέα μου, δεν ξέρω τι έχει συμβεί», ανέφερε μιλώντας στο skai.gr ο Θανάσης Τάρτας, συνηγόρος του Βούλγαρου κρατούμενου που φέρεται να δολοφόνησε Έλληνα ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού.

«Πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά και απέφυγε να προχωρήσει σε υποθέσεις για το περιστατικό. «Αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι κάποιος πήγε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα και ο δικός μου εντολέας τού πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε προστατεύοντας τον αρχιφύλακα. Αυτό έχω μάθει από την τηλεόραση, δεν ξέρω κάτι παραπάνω», επανέλαβε.

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Τζον Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, εκδοχή η οποία εξετάζεται από την αστυνομία.

