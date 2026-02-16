Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κακοκαιρία προκάλεσε κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές δρόμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το Μαζαράκι Πηνείας και πέντε ακόμη γύρω οικισμοί, με μεγάλες καθιζήσεις να καταστρέφουν τον κεντρικό δρόμο και να απομονώνουν την περιοχή.

Ο δήμος Κατερίνης ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των προβλημάτων στο παραλιακό μέτωπο.

Στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε υποχώρηση εδάφους σε πολυκατοικία, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια των κατοίκων.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το Μαζαράκι Πηνείας και ακόμη πέντε γύρω οικισμοί. Οι μεγάλες καθιζήσεις έχουν καταστρέψει τον κεντρικό δρόμο, απομονώνοντας την περιοχή, ενώ οι ρωγμές στα σπίτια αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το patrisnews.

Αποκλεισμένοι 6 οικισμοί

Στο Μαζαράκι, οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν σοβαρές καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο χωριό να έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, αφήνοντας το Μαζαράκι και άλλους πέντε οικισμούς σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού.

Οι κάτοικοι, για να μετακινηθούν, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από αγροτικούς δρόμους και χαλικόδρομους. Πρόκειται για διαδρομές μεγάλης απόστασης, οι οποίες κάτω από τις παρούσες καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσβατες και επικίνδυνες.

Ηλικιωμένη εγκατάλειψε το σπίτι της

Το φαινόμενο της καθίζησης δεν περιορίζεται μόνο στους δρόμους. Μεγάλες ρωγμές έχουν εμφανιστεί στο έδαφος και στους τοίχους σπιτιών, καθιστώντας τα μη κατοικήσιμα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είδε το σπίτι της να κρίνεται ακατάλληλο για διαμονή. Υπό τον φόβο της κατάρρευσης, αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει και να μεταφερθεί από τα παιδιά της στην Αθήνα.

Μετά τις φωτιές, οι καθιζήσεις

Η περιοχή, που στο παρελθόν είχε καεί από τις μεγάλες φωτιές, δοκιμάζεται τώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα εδάφη έχουν κορεστεί από το νερό και, χωρίς τη συγκράτηση της βλάστησης, η γεωλογική αστάθεια έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για τη διάνοιξη των δρόμων και την αυτοψία των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

Κατερίνη: Αίτημα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την ίδια ώρα, αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διατύπωσε ο δήμος Κατερίνης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν χτες στο παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης.

Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων υπήρξε η εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου, προκαλώντας καταστροφές στις κοινότητες Παραλίας, Κορινού και στον οικισμό Ολυμπιακής Ακτής.

Με εντολή του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, έχει ήδη ξεκινήσει από το πρωί η καταγραφή των ζημιών δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.ά.) και θα προχωρήσει η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.

«Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι υπηρεσίες μας κάνουν καταγραφή. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Η θάλασσα "σηκώθηκε" μισό - ένα μέτρο και βγήκε στη στεριά, χωρίς να φυσάει ή να βρέχει. Πλημμύρισαν πολλά καταλύματα και καταστήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Ντούμος.

Σημείωσε δε, πως από αύριο, Τρίτη 17/2, οι υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Πιερίας θα ζητήσουν να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες κάτοικοι και επιχειρηματίες.

Φωτ.: Δήμος Κατερίνης

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε το έδαφος σε πολυκατοικία

Στο μεταξύ, σε κίνδυνο παραμένουν ορισμένες πολυκατοικίες στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου προκλήθηκε κατολίσθηση από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την πόλη τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκων της περιοχής στον ΣΚΑΪ, η επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο σημείο προϋπήρχε των βροχοπτώσεων, αναγκάζοντάς τους να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία από το 2015 στον δήμο.

Όπως αναφέρουν, ενώ δόθηκε προθεσμία για να γίνει η αποπεράτωση των τειχίων, δεν μπήκαν οι απαραίτητες κολόνες προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η δουλειά, με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για τη σταθερότητα της πολυκατοικίας παραμένουν, καθώς οι κάτοικοι αναγκάστηκαν από την αστυνομία να μετακινήσουν τα οχήματά τους.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Βουνό σε ισορροπία… τρόμου ο λόφος του Κατακόλου

Στο μεταξύ, με συρματόσχοινα βαρέως τύπου ξεκίνησε από νωρίς χθες το πρωί η επιχείρηση σταθεροποίησης του επικίνδυνου βράχου στον λόφο του Κατακόλου, μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις που έχουν θέσει σε συναγερμό κατοίκους και Αρχές.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος, που βρέθηκε στο σημείο, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα και προειδοποίησε ότι «τίποτα δεν είναι απολύτως ασφαλές μέχρι την τελική ολοκλήρωση». Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον βράχο καλούνται να παραμείνουν σε διαρκή επιφυλακή, όπως μεταδίδει το patrisnews.

Πηγή: skai.gr

