Σκηνές «Φαρ Ουέστ» εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στις εγκαταστάσεις των φυλακών Δομοκού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κρατουμένου, ο οποίος προηγουμένως επιχείρησε να σκοτώσει τον... αρχιφύλακα βάρδιας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ισοβίτης κρατούμενος κατευθύνθηκε προς το γραφείο του αρχιφύλακα, με σκοπό να τον δολοφονήσει.

Στο γραφείο, μαζί με τον αρχιφύλακα, ήταν ένας άλλος κρατούμενος, βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και ο Αλκέτ Ριζάι.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βούλγαρος κρατούμενος αντέδρασε και θέλησε να προφυλάξει τον αρχιφύλακα. Άγνωστο πως, στα χέρια του Βούλγαρου κρατούμενου βρέθηκε ένα πίστόλι, με το οποίο πυροβόλησε τον κρατούμενο που απείλησε να δολοφονήσει τον αρχιφύλακα, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.