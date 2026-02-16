Της Έλενας Γαλάρη

Να κριθεί ένοχος ο ιδρυτής της Κιβωτού, πατήρ Αντώνιος, για περιστατικά κακοποίησης σε βάρος φιλοξενούμενων στις δομές Βόλου και Αθήνας, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

«Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε. Πρόκειται για το εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός, η οποία ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι ακόμη 4 κατηγορούμενοι, πρώην εργαζόμενοι στις δομές, για κακοποιητικη συμπεριφορά σε βάρος των φιλοξενούμενων.

«Όλοι είχαν υπό την προστασία τους, τους παθόντες, η επιμέλεια των οποίων είχε δοθεί στην Κιβωτό του Κόσμου», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και 3 μήνες), ενώ 4 συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης απο 17 έως 40 μήνες. Σε 3 καταδικασθέντες είχε χορηγηθεί αναστολή, ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και έναν ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή τους είχε μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.