Νέο Ψυχικό: Συνελήφθη 48χρονος για την υπόθεση δολοφονίας του τοπογράφου

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου μηχανικού στο Νέο Ψυχικό, καθώς συνελήφθη την Παρασκευή ένας 48χρονος.

Ο 48χρονος φέρεται να είναι συνεργός του εκτελεστή του θύματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου και προμήθευσε τον δράστη με αμάξι και σκούτερ για την εκτέλεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΣYNEΛHΦΘH ΠPIN AΠO ΛIΓO KATOΠIN ΣXETIKOY ENTAΛMATOΣ ΣYΛΛHΨHΣ 48XPONOΣ HMEΔAΠOΣ ΓIA THN YΠOΘEΣH ANΘPΩΠOKTONIAΣ 54XPONOY HMEΔAΠOY THN 02/07/2024 ΣTO ΨYXIKO

Μετά τη σύλληψη του 44χρονου φερόμενου ως εκτελεστή, η αστυνομική έρευνα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο πλέγμα συμφερόντων με αιχμή τη Μύκον ο.

Ο 44χρονος εξακολουθεί να αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας που σημειώθηκε στα μέσα του 2024.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 44χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 54χρονου ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον προς την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού.

Ο τοπογράφος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί το 2021 κοντά στο σπίτι του στο Χαλάνδρι και όπως φαίνεται για το λόγο αυτό μετακόμισε με την οικογένεια του στο Νέο Ψυχικό πριν από λίγους μήνες, όμως αυτό δεν τον έσωσε από τη μαφιόζικη εκτέλεση.

