Μέτρα της Eπιτροπής Σεισμικού Κινδύνου: Κλειστά σχολεία και αποφυγή συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους στη Σαντορίνη

Λόγω της ανησυχίας που έχει προκληθεί από τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες στις Κυκλάδες, συνεδρίασε η Eπιστημονική Eπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου το απόγευμα του Σαββάτου.

Η επιτροπή αποφάσισε προληπτικά μέτρα στη Σαντορίνη για την προστασία των πολιτών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της σεισμικής δραστηριότητας των δύο τελευταίων 24ωρων στο θαλάσσιο χώρο της μεταξύ της νήσου Θήρας και της Αμοργού, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας συγκάλεσε σήμερα το απόγευμα κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

1. Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας περιήλθε σε ύφεση.

2. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, αυξημένη σεισμική ακολουθία με μέγιστο μέγεθος το 4.3. Αυτή η σεισμική δραστηριότητα δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ.

Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

- Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025.

- Οι πολίτες να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους.

- Αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στα λιμάνια Αμμουδίου και Παλαιού λιμένα Φηρών.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα υπάρξει ανάλογη συνεδρίαση εκ νέου.

Πηγή: skai.gr

