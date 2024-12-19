Πάτρα: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Πάτρας

Άγριο επεισόδιο στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου μεταξύ Ρομά και αλλοδαπών σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Ένα από τα άτομα που είχαν εμπλακεί, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Tempo24, έφερε μαζί του μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, έπειτα από κλήση περιοίκων που τρόμαξαν, καθώς το συμβάν σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης σε πολυσύχναστο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.