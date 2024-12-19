Απείλησε να σκοτώσει τον πατέρα του με πριόνι

Ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε σε 31χρονο άντρα στον Βόλο, ο οποίος απείλησε τον πατέρα του ότι θα του κόψει το λαιμό με πριόνι.

Το περιστατικό ανάμεσα σε γιο και πατέρα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο άνδρας έπειτα από έντονο καβγά με τον 66χρονο πατέρα του, άρπαξε πριόνι και τον απείλησε πως θα του κόψει τον λαιμό. Ο πατέρας, τρομοκρατημένος, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι οι πράξεις του ήταν αποτέλεσμα θυμού και πως δεν εννοούσε ούτε τις απειλές ούτε τις προσβολές προς τον πατέρα του.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, αλλά και άμεση έκτιση 30 ημερών.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.