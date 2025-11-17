Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 2 καταστήματα στην Αθήνα

Έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε 2 καταστήματα στην Αθήνα, ένα εκ των οποίων καφετέρια, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Σε αυτά τα καταστήματα φέρεται να έχουν εργαστεί οι δύο κατηγορούμενοι της διπλής δολοφονίας.

Τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας ερεύνησαν τους χώρους για τον εντοπισμό πιθανών ψηφιακών και άλλων στοιχείων που να σχετίζονται με το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση μετά τις πολύωρες απολογίες τους πριν λίγες μέρες κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στην συνέργεια, αλλά όχι στην φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στην θέση του».

Επίσης, είπε ότι «η ανάκριση παραμένει ανοικτή και η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως δράστης

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του φερόμενου ως δράστη, ο 22χρονος στην απολογία του επανέλαβε, ότι ουδέποτε είχε όπλο και ουδέποτε μπήκε στο κάμπινγκ. Μάλιστα υπέδειξε τον δεύτερο 22χρονο συλληφθέντα ως αυτόν που μπήκε στο κάμπινγκ, δηλαδή στον τόπο όπου έγινε η δολοφονία.

Σε δηλώσεις που έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει».

Επίσης, είπε ότι «ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που υποστήριξε από την αρχή, ότι δηλαδή δεν είναι αυτός, ο οποίος είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή» και πρόσθεσε: «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι αυτός ο οποίος εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Ακόμη, ισχυρίζεται ότι δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. ‘Ήταν έξω στη μηχανή. Επίσης, ισχυρίζεται ότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Γκαβέλας είπε ότι «δεν υπήρχε γνωριμία του εντολέα μου με οποιοδήποτε πρόσωπο από τα δύο θύματα, στις οικογένειες των οποίων οφείλουμε να πούμε συλλυπητήρια».

Επιπλέον, από την κατάθεσή προέκυψε ότι θεωρεί ότι ο ανιψιός του θύματος, αναγνώρισε όχι τα δικά του ρούχα, αλλά τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενός του.

