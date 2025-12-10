Ένοχος για υπεξαίρεση ποσού 142.000 ευρώ (συν αναπροσαρμογές) κρίθηκε την Τετάρτη, ένας 75χρονος Χανιώτης δικηγόρος που φέρεται να εισέπραττε κάθε μήνα για δέκα χρόνια, ενοίκιο για κεντρικό ακίνητο των Χανίων, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος του Νοσοκομείου Χανίων, όπου εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος, χωρίς όμως ποτέ να αποδώσει στο ίδρυμα το ποσό αυτό.

Σύμφωνα με το zarpanews, από τη μεριά του ο συνταξιούχος σήμερα δικηγόρος, ομολόγησε την πράξη, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε σε μεγάλη προσωπική ανάγκη και μάλιστα δεσμεύτηκε για την πλήρη επιστροφή του ποσού (έχει επιστρέψει 20.000 ευρώ).

Η υπεξαίρεση, αφορά την περίοδο 2010 έως 2020, δηλαδή από όταν πέθανε η ιδιοκτήτρια μέχρι να γίνει αντιληπτό! «Βρήκαμε ότι τα χρήματα κατευθύνονταν σε δικό του προσωπικό λογαριασμό. Αφού το ανακαλύψαμε, μας είπε κάντε υπομονή, θα σας πληρώσω από το εφάπαξ, φυσικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τον Ιούνιο του 2025, πιεζόμενος από το δικαστήριο κατέβαλε 20.000 ευρώ» ανέφερε στην κατάθεσή του, ο διοικητής του ιδρύματος, Γιώργος Μπέας. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Μπέα, ο δικηγόρος συνέχισε να λαμβάνει τα χρήματα ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή του, το 2016 και τα διοχέτευε σε προσωπικό του λογαριασμό ενώ με αυτά χρηματοδοτούσε την ανέγερση σπιτιού.

«Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Η μισθώτρια μας είπε ότι πλήρωνε ανελλιπώς από το 2010 όλα τα μισθώματα 1.200 ευρώ τον μήνα, τα οποία κατέβαλλε στον δικηγόρο, ο οποίος της παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του Νοσοκομείου» ανέφερε.

Ο παιδίατρος και μέλος του ΔΣ του ιδρύματος, Μανώλης Καραβιτάκης, έκανε λόγο για «χρήματα του δημοσίου που λείπουν από το νοσοκομείο, τα οποία τα έχει ανάγκη το νοσοκομείο».

Στο μεταξύ, από τις μαρτυρίες αναδείχτηκε το αλαλούμ στην διαχείριση των κληροδοτημάτων.

Η κ. Σοφία Ελευθεριάδου ως μέλος του ΔΣ τότε, κατέθεσε ως μάρτυρας εξηγώντας πως έφρασαν στην αποκάλυψη της απάτης: «Άρχισα να ψάχνω το 2018 με αφορμή την πρόθεση ιδιοκτητών όπου στεγάζονται δομές ψυχικής υγείας, να μην προχωρήσουν σε ανανέωση καθώς ήθελαν τα ακίνητά τους.

Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε κακή διαχείριση. Έψαχνα και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται με το κληροδότημα.

Σκέφτηκα ότι κάποιος φουκαράς τα άφησε και είναι στα αζήτητα

Ήρθε η γυναίκα και μας λέει μα εγώ πληρώνω. Μας έφερε χειρόγραφες αποδείξεις» τόνισε, καταλήγοντας στο ότι ο 75χρονος, εισέπρατε ως δικηγόρος με την δική του σφραγίδα ενώ όταν πήρε σύνταξη το 2016 και συνέχιζε να εισρπάτει σε έναν κοινό λογαριασμό με την σύζυγό του και με την κόρη του.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε η κα Ελευθεριάδου, ενώ η η γυναίκα πέθανε τον Μάιο του 2010, ο θάνατός της στην Εφορία δηλώθηκε τον Αύγουστο του 2018, από την ίδια!

Ως μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου, κατέθεσαν συνάδελφοί του, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ήθος του και τον επαγγελματισμό του αλλά και στην προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Εισαγγελέας: Υπήρχε δόλος

Την ενοχή του όπως κατηγορείται, πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας, υποστηρίζοντας πως ο δικηγόρος ενεργούσε με δόλο καθώς για 10 ολόκληρα χρόνια δρούσε ως εντολοδόχος του νοσοκομείου και ιδιοποιούταν παράνομα τα χρήματα, κάτι που άλλωστε, όπως σημείωσε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ως προς τον ισχυρισμό του ότι βρέθηκε σε έκτακτη περιπτωση και δεν ήξερε πώς να ενεργήσει και μάλιστα πήρε και δάνειο, αντέτεινε πως αυτό δεν ισχύει καθώς η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν ήταν στιγμιαία αλλά ανανεωνόταν κάθε μήνα για 10 χρόνια και πρότεινε να απορριφθεί ο σχετικός ισχυρισμός του.

“Το ποσό που επεστράφη είναι ελάχιστο” σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι ακόμα και η προσπάθεια να πουλήσει περιουσιακό του στοιχείο για να αποπληρώσει το χρέος, έγινε όψιμα, πιθανόν για μια καλύτερη ποινική μεταχείριση.

