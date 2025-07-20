Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή εξακολουθούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με της πιο πρόσφατες πληροφορίες να δείχνουν ότι ο 35χρονος άνδρας εξαφάνισε το κινητό του και έκλεισε τα κοινωνικά του δίκτυα, ενώ εμφανίστηκε στο Ανθρωποκτονιών για να δηλώσει στις Αρχές ότι έχασε τη συσκευή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, ο 35χρονος φέρεται να το έκανε αυτό, καθώς την ίδια την ημέρα της δολοφονίας οι αξιωματικοί είχαν κατάσχει το τηλέφωνο της 43χρονης πρώην συζύγου.

Σε αυτήν την ενέργεια είχαν προβεί οι Αρχές, επειδή είχαν υποψίες για το τι μπορεί να είχε συμβεί και με εισαγγελική διάταξη είχαν ζητήσει να τους παραδώσει το κινητό τηλέφωνο.

Να σημειωθεί ότι στο τηλέφωνο της 43χρονης πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες του θύματος από τη στιγμή που οι δυο τους αποχωρούσαν από τον παιδοψυχολόγο, όπου είχαν συνάντηση με τα παιδιά, λίγο πριν τη δολοφονία του 43χρονου.

Βρέθηκε, επιπλέον, ένας χάρτης, το στίγμα δηλαδή με τη διεύθυνση της κατοικίας της πρώην συζύγου, εκεί που θα κατευθυνόταν το θύμα.

Οι Αρχές εικάζουν πως η 43χρονη έστειλε τις φωτογραφίες του θύματος και στίγμα με το σπίτι της σε κάποιον, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται να γίνει αναζήτηση και μέσω Messanger.

Αύριο η απολογία των κατηγορουμένων

Εν τω μεταξύ, αύριο καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 43χρόνου Πολωνού καθηγητή, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία.

Πρόκειται για τη 43χρονη πρώην σύζυγο του καθηγητή, η οποία διώκεται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία και για συνέργεια, καθώς και τον 35χρονο σύντροφό της, ενώ άλλα 3 άτομα κατηγορούνται ότι ήταν συνεργοί στη δολοφονία του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι.

Λόγω του ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων ως συνεργών είναι 16 ετών, την υπόθεση θα χειριστεί ανακρίτρια ανηλίκων. Στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη.

Στον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.