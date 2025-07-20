Με... καμίνι θα μοιάζει η χώρα από αύριο Δευτέρα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ η κατάσταση θα είναι πιο ανεκτή στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά.

Πιο αναλυτκά η πρόγνωση η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες:

Πρόγνωση για Δευτέρα

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλα τα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 38 με 40 και πιθανόν τοπικά στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τους 38 βαθμούς ενώ στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και πιθανόν τοπικά στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 41 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου τους 37 με 38 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά στα ανατολικά τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 και στη Θεσσαλονίκη τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 ενώ στα νησιά του Ιονίου τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κυρίως στα βόρεια όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.





Πηγή: skai.gr

