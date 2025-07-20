Λαμία: Στη φυλακή τρεις από τους συλληφθέντες για ναρκωτικά στη Λοκρίδα

Πολύωρες ήταν οι απολογίες ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας των συλληφθέντων στην πολύκροτη υπόθεση που είχε σχέση με τη διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας.

Μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι τρεις από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο 61χρονος δημοτικός σύμβουλος, που σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Πιο συγκεκριμένα, προφυλακίστηκαν:

Ο 61χρονος αυτοδιοικητικός,

Ο 33χρονος γιος του,

Ένας 36χρονος Αλβανός, εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις του.

Οι απολογίες τους διήρκεσαν περισσότερες από έξι ώρες, με τη δικογραφία να θεωρείται ιδιαίτερα ογκώδης.

Ένας ακόμη εμπλεκόμενος, 47 ετών, παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο ΚΑΤ, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, και δεν έχει ακόμη καταθέσει. Η κατηγορία που τον βαρύνει αφορά επίσης κακουργηματικές πράξεις σχετικές με ναρκωτικά.

Στο μεταξύ, ένας 27χρονος - ανιψιός του 61χρονου - κατηγορούμενος μόνο για διακίνηση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Τα ευρήματα

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Λαμίας είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες, με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν τις κινήσεις της ομάδας και να καταγράφουν δεκάδες ύποπτες επικοινωνίες που φέρονται να σχετίζονται με αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

14,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

164 δενδρύλλια σε δύο παράνομες φυτείες και ένα θερμοκήπιο εντός επιχείρησης του 61χρονου,

Καλλιεργητικό εξοπλισμό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ηλεκτρονικές ζυγαριές,

Μεγάλο αριθμό όπλων και μαχαιριών (6 κυνηγετικά, περίστροφα, replica, μαχαίρια, ξιφολόγχες, σπαθιά),

Τέσσερα οχήματα (2 Ι.Χ., 2 φορτηγά), δύο δίκυκλα και χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα τόσο τις δικαστικές αρχές όσο και την τοπική κοινωνία, καθώς ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν σημαντική κοινωνική και επαγγελματική παρουσία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

