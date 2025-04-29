Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την μαφιόζικη εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη, στο Χαλάνδρι, με τις Αρχές να έχουν βάλει στο στόχαστρο ένα συγκεκριμένο άτομο. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είχαν προειδοποιήσει τον «Θαμνάκια» -όπως ήταν γνωστός- τουλάχιστον τρεις φορές για επικείμενο σχέδιο εξόντωσής του, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να θεωρούσε τον εαυτό του «άτρωτο».

Οι «δουλειές» στη Μύκονο και το ταξίδι στο Ντουμπάι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μοσχούρης δραστηριοποιείτο στη Μύκονο, πουλώντας προστασία στο σχεδόν 70% των καταστημάτων, ενώ είχε κάνει άνοιγμα και στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, στο Ντουμπάι βρέθηκε λίγες ημέρες πριν τις γιορτές του Πάσχα, μαζί με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους ήθελαν να ανοίξουν επιχείρηση και ο Μοσχούρης θα εμφανιζόταν ως επενδυτής.

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία του ελληνικού FBI για τη μαφία των τσιγαράδων, που φαίνεται πως είναι πίσω από την εκτέλεση, ο Μοσχούρης γνώριζε πως υπήρχε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του, ενώ υπάρχει και σχετική συνομιλία του «Έντικ» του αρχηγού της μαφίας αυτής, ο οποίος σημειώνεται πως είναι επίσης μόνιμος κάτοικος Ντουμπάι.

Ποιο άτομο είναι στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένα άτομο που ήταν άνθρωπος του Μοσχούρη και άλλαξε στρατόπεδο, πηγαίνοντας με το μέρος της ρωσικής μαφίας. Το άτομο αυτό φέρεται να έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις κινήσεις του θύματος και αναζητείται από την αστυνομία.

Παράλληλα, παραμένουν ερωτήματα για την παρουσία του «Θαμνάκια» στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι, έξω από το οποίο δολοφονήθηκε. Και αυτά είναι: γιατί δεν είχε μαζί του φρουρά και δεν τον περίμενε από έξω το θωρακισμένο του όχημα, το οποίο βρισκόταν κάποια μέτρα πιο μακριά, σε πάρκινγκ. Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν το ραντεβού που είχε το θύμα και μόλις βγήκε από το κτίριο τον γάζωσαν κυριολεκτικά.

Τέλος, οι Αρχές εντόπισαν στο θωρακισμένο όχημα του Μοσχούρη ένα λάπτοπ και δύο κινητά τηλέφωνα, με το ένα να είναι «πακιστανικό», τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.



