SΣυμβόλαιο θανάτου Γιώργου Μοσχούρη: Δύο δράστες και ένας οδηγός, λένε οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών γύρω από τη χθεσινή μαφιόζικη επίθεση στο Χαλάνδρι που άφησε νεκρό τον 55χρονο Γιώργο Μοσχούρη, άλλοτε πρωτοκλασάτο στελέχος της επονομαζόμενης Greek Mafia.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Καθώς στο σημείο της εκτέλεσης δεν υπήρχαν κάμερες οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, βασιζόμενοι στις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι εκτελεστές ήταν δύο και πυροβόλησαν πισώπλατα 54 φορές με δύο καλάσνικοφ τα οποία και επί της ουσίας άδειασαν πάνω στον 55χρονο.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τους δράστες να συνόδευσε ακόμη ένα άτομο το οποίο όμως λειτούργησε ως συνεργός που οδηγούσε το όχημα τους.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των μαρτύρων, οι δράστες φορούσαν σκούρα ρούχα, είχαν κανονική δομή σώματος και καλυμμένα πρόσωπα.

Δεν οπλοφορούσε ο Μοσχούρης

Εντύπωση έχει προκαλέσει στις αρχές το γεγονός πως ενώ το θύμα οπλοφορούσε διαρκώς, αυτή τη φορά δεν είχε κάποιο όπλο πάνω του και δεν είχε μεταβεί στο σημείο με κάποια συνοδεία ασφαλείας, πρακτική που επίσης ακολουθούσε στο παρελθόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο στο αυτοκίνητο στο διπλά θωρακισμένο αυτοκίνητο του θύματος (Πρόκειται για το αμάξι που επί της ουσίας τον έσωσε στην επίθεση του 2020).

Βρήκαν κάποια έγγραφα αλλά και τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να γίνει ανάσυρση των δεδομένων επικοινωνίας τους.

Δολοφονική συνεργασία

Η εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου του Γιώργου Μοσχούρη, προκύπτει, σύμφωνα με τους έμπειρους αξιωματικούς της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πως είναι μια «δολοφονική συνεργασία» του 50χρονου ομογενή από τη Γεωργία, γνωστoύ με το προσωνύμιο «Έντικ», αρχηγού του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων με 42χρονο που φέρει το παρατσούκλι «Body Builder»

Γιατί τον δολοφόνησαν

Ο θάνατος του 55χρονου «θαμνάκια», όπως και ήταν το όνομα του στην πιάτσα, Γιώργου Μοσχούρη, θα άνοιγε το πεδίο στο επίπεδο προστασίας και εκβιασμών καταστηματαρχών κυρίως στη Μύκονο και την Αττική.

Αυτό διότι ο 55χρονος φέρεται πως είχε υπό τον έλεγχό του το 70% της προστασίας των καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Μόνιμα στόχος

Ο 55χρονος δεν υπήρξε στόχος μόνο τον Ιούλιο του 2020 αφού μόλις πριν έναν χρόνο απέφυγε δολοφονική ενέδρα σε βάρος του, στο Γουδί, όχι απαιραιτήτως από το δίδυμο που «μπαίνει στο στόχαστρο για το θάνατό του»

Συγκεκριμένα, συνόδευε σε κάποιες δραστηριότητες συγγενικό του πρόσωπο όταν και τελευταία στιγμή, ενημερώθηκε πως πρόκειται να δεχθεί επίθεση κι έτσι άλλαξε διαδρομή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.