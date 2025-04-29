Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Διψέλιζα Κερατέας.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης, ωστόσο το ελικόπτερο που επιστρατεύτηκε το πρωί είναι αδύνατο να επιχειρήσει λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και από τις 6 το πρωί δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Μικρή αναζωπύρωση σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί με αποτέλεσμα ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο, εντός του οποίου υπήρχαν απορρίμματα, να παραδοθεί στις φλόγες. Ωστόσο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τις σβήσουν προτού επεκταθούν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 23:25 το βράδυ και στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ενώ κοντά βρίσκονταν και διάσπαρτες κατοικίες. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου όσοι βρίσκονταν στον οικισμό Παλιοκαμάριζα να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Λαύριο.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 20 οχήματα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. και εθελοντές πυροσβέστες. Από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο κυρίως για διαβροχή της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που αναπτύχθηκαν προληπτικά στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.