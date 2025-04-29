Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από τη Γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στις λεωφόρους Αθηνών και Λένορμαν προς την πλατεία Καραΐσκάκη, στον άξονα Καρόλου-Μάρνη, στην Κωνσταντινουπόλεως ανά τμήματα, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά

Πηγή: skai.gr

