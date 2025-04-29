Σε ισχύ είναι από χθες απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές λόγω βόρειων ισχυρών ανέμων στα πελάγη, καθώς, σύμφωνα με την ΕΜΥ, πνέουν άνεμοι βόρειοι 8 μποφόρ και κατά τόπους στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι τα 9 μποφόρ. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει ορισμένα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά μετά από νέο δελτίο της ΕΜΥ τα δρομολόγια των καταμαράν για τις Κυκλάδες θα εκτελεστούν κανονικά, ενώ για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο κατ' έγκριση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια των πλοίων από τη Ραφήνα για τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου. Κλειστή είναι η γραμμή Αγ.Μαρίνα - Νέα Στύρα και Καβάλα-Πρίνου. Τα δρομολόγια για τη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας Θάσου γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Συγκεκριμένα, και σήμερα Τρίτη (29/4) παραμένει το απαγορευτικό στα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας για όλα τα πλοία. Να σημειωθεί ότι στο λιμάνι του Πειραιά τα πρώτα βασικά δρομολόγια Blue Star για Δήλο και Πάρο εκτελέστηκαν κανονικά, ωστόσο για τα επόμενα, δηλαδή από την Ε9 τα τρία ταχύπλοα προς Σέριφο, Κουφονήσια, Σύρο, Ηράκλειο και Σέριφο, Μήλο δεν θα γίνουν. Για Αργοσαρωνικό, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης οι επιβάτες θα ενημερώνονται αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Από χθες Δευτέρα ταλαιπωρούν όλη τη χώρα και κυρίως Αττική, Εύβοια, Ανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Κρήτη, άνεμοι που πνέουν με 8 έως 9 μποφόρ, ενώ σήμερα οι ριπές του ανέμου αναμένονται να χτυπήσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Πηγή: skai.gr

