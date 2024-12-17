Πάτρα: Μεταφέρεται το Πρωτοδικείο - Υπογραφές σήμερα παρουσία Φλωρίδη (Φωτογραφίες)

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο Δικαστικό Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, η υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του κτιρίου που επί σειρά ετών στέγαζε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και θα φιλοξενήσει το Πρωτοδικείο.
Πρόκειται για ένα κτίριο που βρίσκεται κοντά στο νυν Δικαστικό Μέγαρο συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ., το οποίο θα συμπληρώσει την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή των Δικαστηρίων της Πάτρας.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:
