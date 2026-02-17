Πολλά είναι τα ερωτήματα πίσω από τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο στις φυλακές Δομοκού, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της περίεργης υπόθεσης.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι να πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου και το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είναι πώς βρέθηκε όπλο σε μια φυλακή που θεωρείται αυξημένης ασφαλείας.

Οι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται πως ο 43χρονος ισοβίτης έφερε το όπλο και σκόπευε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα. Τότε, τον αφόπλισε ο Βούλγαρος ισοβίτης και στη συνέχεια τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σε άλλα σημεία της φυλακής, καθώς στον τόπο της συμπλοκής είναι «τυφλό», φαίνεται από την ενδυμασία του θύματος πως δεν είχε πάνω του περίστροφο.

Έτσι, υπάρχει η θεωρία πως ίσως κάποιος άλλος από τους εμπλεκόμενους έφερε πάνω του όπλο. Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αλκέτ Ριζάι, Αλβανός ισοβίτης γνωστός για τις εναέριες αποδράσεις του, αρνείται την παρουσία του στον χώρο.

Εφόσον προκύψουν τα στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν το σενάριο πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, οι Αρχές θα πρέπει να διαπιστώσουν και το ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη.

Σημειώνεται πως ο Βούλγαρος δράστης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στο χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

