Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη.

Ο 75χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Το χρονικό της σύλληψης Μαυρίκη

Η μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ξεκίνησε χθες περίπου στις 18:40 στην οδό Ήμερου Πεύκου, όταν ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προτού «ταμπουρωθεί» μέσα στην οικία του.

Στο σημείο, εκτός των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, βρέθηκε και ειδικός διαπραγματευτής, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Τελικά, λίγο πριν τις 12:30 ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή. Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία από Αρεοπαγίτη.

Πηγή: skai.gr

