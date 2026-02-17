Βιολάντα: Ελέγχεται και τρίτο εργοστάσιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ελέγχεται και τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα»

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων, ο οποίος προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων, πήρε προθεσμία να απολογηθεί για αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι

Σφραγίστηκε χθες δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα»

Τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» ελέγχεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της στα Τρίκαλα.

«Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί αυτό να λειτουργεί με ρεύμα και όχι δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 - 400 τ.μ., ενώ μετά από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων, ο οποίος προσήλθε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων, πήρε προθεσμία να απολογηθεί για αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι. Ο ίδιος συνελήφθη το Σάββατο μετά την απόφαση της Εισαγγελίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Την ίδια ώρα σήμερα, έξω από τα δικαστήρια βρέθηκε και ομάδα εργαζομένων, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους, χειροκροτώντας τον κατά την έξοδό του.

Γιατί σφραγίστηκε το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο λόγος για τον οποίον σφραγίστηκε χθες και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στον Πετρόπορο της Λάρισας, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι πως την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο του τμήματος Ανάπτυξης από τα Τρίκαλα έκανε αυτοψία και βρήκε πως δύο δεξαμενές αερίου είναι μη πιστοποιημένες.

Έτσι, για λόγους ασφάλειας μπήκε προσωρινό λουκέτο στο εργοστάσιο από τον Περιφερειάρχη, ενώ σήμερα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έκανε ενδελεχής έρευνα στο σύστημα αερίου.

