Ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, αλλά και με φυσική παρουσία στα πρακτορεία, οι Βορειοελλαδίτες έχουν ριχτεί σε έναν άτυπο «αγώνα ταχύτητας» για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ακτοπλοϊκή τους θέση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς τις Σποράδες.

Τα δρομολόγια ξεκινούν επισήμως την προσεχή Παρασκευή 27 Ιουνίου, όμως οι κρατήσεις έχουν ήδη πάρει… φωτιά από χθες, την πρώτη κιόλας ημέρα που άνοιξε το σύστημα των κρατήσεων, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την ανεπίσημη έναρξη της φετινής καλοκαιρινής εξόδου.

Ο ναυτιλιακός πράκτορας της εταιρείας SeaJets στη Βόρεια Ελλάδα, Χάρης Καραχαρίσης,εκτιμά ότι η ζήτηση φέτος αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι χαρακτηριστικό, όπως λέει, ότι στην περσινή σεζόν η συγκεκριμένη προαναφερόμενη ακτοπλοϊκή γραμμή μετέφερε περισσότερους από 60.000 επιβάτες από και προς τα νησιά των Σποράδων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της για τη διασύνδεση βόρειας Ελλάδας και βορείων Σποράδων.

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή σύνδεση εξασφαλίστηκε με κρατική χρηματοδότηση ύψους 3,41 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής αναχωρεί το πρώτο δρομολόγιο

Το πρώτο δρομολόγιο του φετινού καλοκαιριού θα αναχωρήσει την προσεχή Παρασκευή 27/6 στις 9:30 το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με το ταχύπλοο Speedrunner Jet της SeaJets και η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι 3 ώρες και 10 λεπτά για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για Αλόννησο.

Οι αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη θα γίνονται καθημερινά στις 9:30, ενώ τα Σάββατα το δρομολόγιο ξεκινά μία ώρα νωρίτερα, στις 8:30. Η επιστροφή των πλοίων την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί ως εξής: 14:35 από Αλόννησο, 15:00 από Σκόπελο και 15:45 από Σκιάθο.

Το δρομολόγιο του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνει αναχώρηση το Σάββατο και επιστροφή την Κυριακή στις: 16:15 από Αλόννησο, 16:40 από Σκόπελο και 17:25 από Σκιάθο.

Τιμές εισιτηρίων - Σταθερές σε σχέση με πέρυσι

Οι φετινές τιμές κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με τον κ. Καραχαρίση. Ειδικότερα:

- Για την Σκιάθο το κόστος είναι 36,70 ευρώ/άτομο, 56,60 ευρώ/άτομο (απλό κάθισμα αριθμημένο), 73,70 ευρώ/άτομο (business), 113,30 ευρώ/άτομο (VIP) και 83,30 ευρώ για ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα (ΙΧ).

- Για τη Σκόπελο οι τιμές είναι: 40,30 ευρώ/ άτομο, 57,60 ευρώ/άτομο (απλό κάθισμα αριθμημένο), 76,70 ευρώ/άτομο (business), 115,20 ευρώ/άτομο (VIP) και 98,40 ευρώ για ΙΧ.

- Για την Αλόννησο οι τιμές διαμορφώνονται σε 48 ευρώ/άτομο, 57,60 ευρώ/άτομο (απλό κάθισμα αριθμημένο), 76,70 ευρώ/άτομο (business), 115,20 ευρώ/ατομο (VIP) και 107,10 € για ΙΧ. Τονίζεται ότι για τους φοιτητές προβλέπεται έκπτωση 50%.

Συχνότητα δρομολογίων ανά περίοδο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του διαγωνισμού, τα δρομολόγια θα εκτελούνται με την εξής συχνότητα:

- για την περίοδο 23/6 - 29/6 θα εκτελούνται δύο δρομολόγια/εβδομάδα,

- από 30/6 ως 13/7 τέσσερα δρομολόγια/εβδομάδα,

- από 14/7 ως 31/8 πέντε δρομολόγια/εβδομάδα,

από 1/9 ως 7/9 τέσσερα δρομολόγια/εβδομάδα και

- από 8/9 ως 14/9 ένα δρομολόγιο/εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

