ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Οκτωβρίου

Συνολικά 78.233.767 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.574 δικαιούχους, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
- στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.100 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2024 στη βάση του ν. 4778/2021,
- στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 314.000 ευρώ σε 440 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,
- στις 4 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.319.767 ευρώ σε 28.099 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.500.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 7.000.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
