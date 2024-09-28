ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Οκτωβρίου

Συνολικά 78.233.767 ευρώ θα καταβληθούν σε 84.574 δικαιούχους, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

- στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.100 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2024 στη βάση του ν. 4778/2021,

- στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 314.000 ευρώ σε 440 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,

- στις 4 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.319.767 ευρώ σε 28.099 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

- από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.300.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.500.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 7.000.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

