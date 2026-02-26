Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ της Τέταρτης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης όταν αστικό λεωφορείο δίπλωσε, κλείνοντας και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από την έξοδο για Νεάπολη, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Η Τροχαία έκανε εκτροπή της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας το σημείο που δίπλωσε το λεωφορείο.
Πηγή: skai.gr
