Χανιά: Επείγουσα αεροδιακομιδή για Γαλλίδα που τραυματίστηκε στην Παλαιόχωρα

Η τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί για νοσηλεία με ελικόπτερο στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Κρήτης, στη Σούδα

αεροδιακομιδή

Επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω τραυματισμού μιας Γαλλίδας στην περιοχή της Παλαιόχωρας.

Η αεροδιακομιδή γίνεται με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται καθ οδόν για την Κρήτη.

Η τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένεται να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης στη Σούδα.

