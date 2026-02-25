Χανιά: Επείγουσα αεροδιακομιδή για Γαλλίδα που τραυματίστηκε στην Παλαιόχωρα

Επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω τραυματισμού μιας Γαλλίδας στην περιοχή της Παλαιόχωρας.
Η αεροδιακομιδή γίνεται με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται καθ οδόν για την Κρήτη.
Η τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένεται να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης στη Σούδα.
Πηγή: skai.gr
