Χανιά: Επείγουσα αεροδιακομιδή για Γαλλίδα που τραυματίστηκε στην Παλαιόχωρα

Επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω τραυματισμού μιας Γαλλίδας στην περιοχή της Παλαιόχωρας.

Η αεροδιακομιδή γίνεται με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται καθ οδόν για την Κρήτη.

Η τραυματίας, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένεται να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης στη Σούδα.

Πηγή: skai.gr

