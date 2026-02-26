Λογαριασμός
Παράσυρση πεζου στην Ποσειδώνος - Νεκρός 69χρονος

ΙΧ που οδηγούσε 20χρονος και κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 69χρονο πεζό

ΕΚΑΒ

Τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 69χρονου άνδρα.

Ειδικότερα, ΙΧ που οδηγούσε 20χρονος και κινούνταν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Ζήτα, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 69χρονο πεζό.

Έρευνα διεξάγει η αστυνομία για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

