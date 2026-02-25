Στη φυλακή οδηγείται ο πρόεδρος του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από μια εβδομάδα, όταν παρενέβη στην προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν οπαδούς της ομάδας του που προκαλούσαν επεισόδια στον αγώνα Κηφισιά - ΟΦΗ, που διεξήχθη στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νίκαια.



Ο Γιάννης Τσιριγώτης καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή.

Πηγή: skai.gr

Μαζί του στη φυλακή οδηγούνται και δυο οπαδοί, που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 20 μηνών αντίστοιχα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.