Στη φυλακή οδηγείται ο πρόεδρος του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από μια εβδομάδα, όταν παρενέβη στην προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν οπαδούς της ομάδας του που προκαλούσαν επεισόδια στον αγώνα Κηφισιά - ΟΦΗ, που διεξήχθη στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νίκαια.
Ο Γιάννης Τσιριγώτης καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή.
Μαζί του στη φυλακή οδηγούνται και δυο οπαδοί, που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 20 μηνών αντίστοιχα.
Πηγή: skai.gr
