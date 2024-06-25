Η Athens Flying Week - Tanagra International Airshow, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου, επιστρέφει στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας.

‘Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία διοργάνωσης της επίδειξης, περισσότερα από 50 αεροσκάφη από το εξωτερικό και όλα τα ιπτάμενα μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εγγυώνται ένα καθηλωτικό αεροπορικό σόου για τους χιλιάδες φίλους της Athens Flying Week.

Πιο συγκεκριμένα, στην φετινή επίδειξη συμμετέχουν τέσσερα ακροβατικά σμήνη, οι Saudi Hawks, τα «Γεράκια» της Σαουδικής Αραβίας με τα πράσινα Bae Hawk Mk.65, οι «Αετοί» της ισπανικής Αεροπορίας, οι Patrulla Aguila, τα ελβετικά PC-7 με εννιά αεροσκάφη στον αέρα αλλά και οι Πολωνοί Orlik.

Ακόμη, στην επίδειξη συμμετέχουν Rafale, F-16, Eurofighter, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom.

Αναλυτικότερα, λαμβάνουν μέρος δύο Rafale M του γαλλικού Ναυτικού σε κοινή περιπολία και εναέριες εμπλοκές, Eurofighter Typhoon από τη Σαουδική Αραβία, το εντυπωσιακό F-16 «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας και το Τ-6 «DAEDALUS», το μοναδικό Demo μεμονωμένου Τ-6 στον κόσμο.

Από τις ιδιωτικές συμμετοχές ξεχωρίζουν ο Ιταλός DarioCosta RedBull, ο κάτοχος του ρεκόρ Guinness καθώς πέταξε μέσα από δύο διαδοχικά τούνελ με το Extra 330 SC, και έρχεται στην Τανάγρα για να χαρίσει ένα μοναδικό υπερθέαμα στους φίλους της Athens FlyingWeek, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης από την Ιταλία, συμμετέχει ο πρωταθλητής και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Luca Bertossio με το Glider ενώ από την Ολλανδία ο εκπληκτικός Frank Van Houten, ο Dutch Rush με ένα φαντασμαγορικό νυχτερινό σόου με πυροτεχνήματα.

Το μεγαλύτερο ελληνικό Air Show φιλοξενεί το σύνολο των αεροπορικών μέσων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το κοινό μπορεί να θαυμάσει από κοντά τα ελληνικά Rafale, F-4 Phantom, Mirage 2000-5, T-6 και το θρυλικό SpitfireMJ-755 καθώς και τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη ικανοτήτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ αλλά και μια εντυπωσιακή αερομαχία, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το κοινό μαζί με τα ελληνικά και ξένα αεροσκάφη, θα απολαύσει και αεροπλάνα από τον στόλο της AEGEAN σε μοναδικούς σχηματισμούς πάνω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας.

Στο χώρο, θα υπάρχει και στατική έκθεση, όπου, μεταξύ άλλων, το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θρυλικό Antonov-30 της ρουμανικής Αεροπορίας.

‘Οπως κάθε χρόνο, στην επίδειξη θα βρίσκεται και η RC Kavala Acro Team, με μια εκπληκτική επίδειξη αερομοντελισμού, οι Hellenic Skydivers που θα ανοίξουν και φέτος την Athens Flying Week με άλμα ελευθέρας και φυσικά, η Ανεμολέσχη Αθηνών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Athens Flying Week - οπως κάθε χρόνο - προσφέρει δωρεάν είσοδο και απεριόριστη θέα μπροστά από τον χώρο VIP στους κατόχους κάρτας ΑμεΑ.

Platinum χορηγός της Athens Flying Week 2024 είναι η Aegean, Silver χορηγοί είναι η ΕΑΒ, η Lockheed Martin, ο ΑΙΑ και η Aviodream, Bronze χορηγοί η Volvo, η Rafale και η Intercontinental και Supporters η Air BP, η Leonardo και η Grande Bretagne. Τ

ο catering της διοργάνωσης αναλαμβάνει και φέτος ο όμιλος ΒΕΝΕΤΗ.

Για εισιτήρια επισκεφθείτε το www.more.com.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

