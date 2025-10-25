Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για την κηδεία του

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε για το Σάββατο η τροχαία, λόγω της κηδείας του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και ο ενταφιασμός του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οπως ανακοίνωσε η Τροχαία, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή, σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από την 6π.μ. του Σαββάτου έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

