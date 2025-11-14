Διοικητής Τροχαίας Αττικής Οδού: Έχουμε 30 κάμερες διαβεβαίωσης υπέρβασης του ορίου ταχύτητας

«Σήμερα έχουμε στην Αττική Οδό 30 κάμερες διαβεβαίωσης υπέρβασης του ορίου ταχύτητας», ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο διοικητής της Τροχαίας της Αττικής Οδού, Βαγγέλης Κουτρομιχάλης.

Διευκρίνισε ότι οι κλήσεις που βεβαιώνονται είναι των 2.000 ευρώ για ταχύτητα άνω των 200 χλμ στον αυτοκινητόδρομο και κλήσεις των 700 ευρώ για ταχύτητες άνω των 50 χλμ από το αναγραφόμενο όριο.

Τόνισε ότι σε διάστημα 10 ημερών, εντοπίστηκαν 8 άτομα που οδηγούσαν με πάνω από 200χλμ στον αυτοκινητόδρομο. Ο πρώτος στη λίστα οδηγούσε με 234 χλμ.

Πρόσθεσε δε, ότι βάσει των στοιχείων, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 180 περιπτώσεις οδηγών που οδηγούσαν στην Αττική Οδό συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακή Υμηττού, με 50 χλμ πάνω από το προβλεπόμενο.



