Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, με τις σχετικές πλατφόρμες να είναι ήδη ανοικτές.

Αναλυτικότερα, οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για εγγραφή των παιδιών τους, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται:

για τα νηπιαγωγεία, στην πλατφόρμα proti-eggrafi.services.gov.gr μέχρι και την 24η Μαρτίου 2025

για τη Α΄ Δημοτικού στην πλατφόρμα eservices.minedu.gov.gr μέχρι και την 26 Μαρτίου 2025.

Σε αμφότερες τις πλατφόρμες, η αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Οι αιτούντες θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε ενέργεια που ενδεχομένως χρειαστεί.

Η σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών προσδιορίζεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Υπουργείο Παιδείας, η πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τους διευθυντές των Νηπιαγωγείων ή των Δημοτικών Σχολείων και από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των μαθητών σε σχολικές μονάδες.

Οι εν λόγω πλατφόρμες αξιοποιούν τη στρατηγική διασύνδεσης των συστημάτων του Δημοσίου και αξιοποιεί τις υποδομές του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, του myschool και του Μητρώου Πολιτών.

Tο σύστημα «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» αποτελεί νέα υπηρεσία, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το σύστημα «Πρώτη Εγγραφή» για τα νηπιαγωγεία, τέθηκε σε λειτουργία το 2020, από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

